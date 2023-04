Milano-Cortina: Fondazione Fiera, 'orgogliosi di contribuire'

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di un evento mondiale straordinario e allo stesso tempo di rafforzare il nostro impegno per lo sviluppo del gruppo Fiera Milano che vedrà, grazie a questo investimento, la creazione di nuove opportunità di business date anche dalla diversificazione dell'uso del quartiere fieristico che risulterà sempre più competitivo a livello internazionale": così Enrico Pazzali, il presidente della Fondazione Fiera Milano, ha commentato la decisione di tenere le gare di pattinaggio veloce nei padiglioni di Rho e la firma del relativo memorandum of understanding.

"Questa iniziativa conferma la missione di Fondazione Fiera Milano a sostegno dello sviluppo di Fiera Milano e dell'attrattività del territorio - ha aggiunto Pazzali - Siamo assolutamente certi della validità del nostro progetto unico e innovativo a livello internazionale che lascerà al termine della manifestazione una nuova area utilizzabile anche per altre tipologie di eventi".

Il progetto prevede di unire i padiglioni 13 e 15 facendoli diventare un unico spazio di 35mila metri di superficie coperta che permettono di ospitare una pista di velocità di 400 metri con una tribuna da 6.500 posti a sedere con visibilità completa sul circuito. Sono previste inoltre una pista lunga di allenamento, spogliatoi e ulteriori strutture necessarie all'organizzazione come un impianto di condizionamento e regolazione dell'umidità per mantenere le superfici ghiacciate secondo i requisiti della Federazione internazionale di pattinaggio (30-40 % umidità e 15 gradi centigradi a livello ghiaccio). Il padiglione 24 invece sarà dedicato alla realizzazione di un media center e ad ambienti di supporto all'evento. (ANSA).