L'arcivescovo, 'la morte di Julia enigma incomprensibile'

(ANSA) - MILANO, 18 APR - È un "enigma incomprensibile" secondo l'arcivescovo di Milano Mario Delpini la scomparsa di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni morta ii 13 aprile a Istanbul dopo essere precipitata dall'hotel che ospitava lei e tutta la squadra Igor Novara.

Lo sottolinea in un messaggio di "vicinanza e condivisione" mandato questa mattina, in occasione dei funerali, ai familiari, gli amici e tutta la comunità" che vivono un momento di strazio e smarrimento", che hanno "domande, inquietudini, sensi di colpa" mischiati ai "ricordi lieti". "Preghiamo per Julia: ne venga la consolazione per la famiglia trafitta da un dolore troppo grande". (ANSA).