Esce 'Tredici canzoni urgenti', nuovo album di Vinicio Capossela

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Uomo colto e complesso - conosce a fondo Antonio Gramsci, Ludovico Ariosto e Bertolt Brecht, autori del pantheon culturale europeo a cui spesso attinge fra i tanti nei suoi testi -, eclettico, cerebrale ma presentissimo sui temi attuali, Vinicio Capossela dice la sua ancora una volta con il nuovo album: 'Tredici canzoni urgenti'.

Anticipato dai brani 'La crociata dei bambini', 'La parte del torto' e dal nuovo estratto 'All you can eat', il disco viene presentato in anteprima il 20 aprile, alle 21 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano in uno speciale concerto già sold out, per poi uscire il giorno dopo, venerdì 21.

Già dal titolo si comprende un'inquietudine che si fa appunto urgenza da parte dell'artista: "Quando la propaganda crea ad arte le 'emergenze', è necessario recuperare il rapporto con il reale e affrontare le 'urgenze', quelle vere, che affliggono la società umana", spiega lui. Che poi affonda: "La narrazione del potere genera paura, per esempio dove è questa invasione di migranti?". (ANSA).