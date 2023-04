Al FuoriSalone la personale di H.H. Lim 'No, no? no. no!'

(ANSA) - MILANO, 18 APR - E' un silenzio che riempie lo spazio quello della mostra 'No, no? no. no!', personale dell'artista malese H.H.Lim che apre in collaborazione con Gaggenau, storico brand tedesco di luxury design, al Fuorisalone.

La personale, a cura di Sabino Maria Frassà, affronta il tema della parola nella contemporaneità. Ambiguità, contraddizione, gioco e ironia sono gli strumenti utilizzati dall'artista per mettere lo spettatore nelle condizioni di individuare un punto di rottura, di elaborare un pensiero critico. Opere che riflettono sul senso dell'epoca attuale, un momento storico in cui "la parola dei social media è diventata l'arte perfetta per una brutale e spietata propaganda il cui unico esito possibile è un profondo disprezzo dell'altro da sé e della vita" afferma l'artista, che vive a Roma dal 1976 e crede invece "nella parola buona: la gentilezza, narratrice di un'armonia mai scontata o banale, quasi come una danza, che permette di sfiorare l'altro senza mai toccarlo".

È così che H.H. Lim sceglie di azzerare tutto e ricominciare da una semplice sedia. Su questa, invita il pubblico a sedersi e a interrogarsi per poter costruire la propria prospettiva. La mostra infatti è completata da un gruppo di oggetti-scultura, tra cui le famose sitting sculptures, che l'artista realizza fin dagli anni '80. (ANSA).