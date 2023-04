Al FuoriSalone il progetto fotografico 'Your roots'

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Celebra l'albero come emblema della natura intera il progetto fotografico 'Your roots' che Themoiré e Perimetro, il community magazine che racconta il territorio urbano, presentano a Cascina Cuccagna per il FuoriSalone e per celebrare l'Earth day.

Attraverso un contest lanciato il 9 marzo e che ha coinvolto la community di fotografi di Perimetro è stata realizzata una raccolta di scatti per celebrare la Giornata Mondiale della Terra di sabato 22 aprile, sviluppando un racconto fotografico con immagini che descrivono il rapporto emotivo che lega ogni autore ad un albero.

In occasione della mostra evento verrà anche esposto, negli spazi della serra, un editing della collezione di Themoiré, realizzata in materiali vegani. Il brand, grazie a questo progetto, sostiene ancora una volta TreeNation, che permette ai singoli e alle aziende di piantare alberi in tutto il mondo con il goal finale di combattere il cambiamento climatico e compensare le emissioni di Co2. Ogni fotografo selezionato riceverà in regalo cinque alberi che contribuiranno a finalizzare un progetto di riforestazione in Nepal, per un totale di 120 alberi piantati e 96.000 chili di Co2 compensata.

Ad oggi, Thermoirè ha piantato quasi 30.000 alberi in 12 paesi attraverso i quali sono state assorbite più 1000 tonnellate di Co2. (ANSA).