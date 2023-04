Per Inter-Benfica vietata vendita di alcolici nelle zone 'calde'

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Domani dalle 9 alle 20 a Milano sarà vietata la vendita di alcolici e superalcolici e anche di bibite in lattina o in bottiglie di vetro nelle zone del centro, della movida e nella zona dello stadio di San Siro dove alle 21 si giocherà la partita di Champions Inter-Benfica.

Proprio "per garantire il regolare svolgimento" della partita "ed evitare turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica" il prefetto Renato Saccone ha deciso il divieto che non vale però per il servizio al tavolo di bar e ristoranti. Le zone coinvolte sono Corso Como, della Darsena, del Centro cittadino, nella zona Sempione, San Siro e le vie adiacenti. (ANSA).