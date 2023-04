Ikea compie 80 anni e svela nuova collezione alla Design Week

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Celebra i suoi 80 anni di storia Ikea e, nella cornice d'eccezione della Design Week di Milano, svela i primi pezzi della nuova collezione Nytillverkad: un omaggio allo stile iconico del brand. Gli articoli della nuova linea saranno disponibili nei negozi a partire da luglio 2023.

"Negli ultimi 80 anni abbiamo progettato tanti articoli di arredamento capaci di unire funzionalità ed estetica - spiega la managing director di Ikea of Sweden, Fredrika Inger - ed è per questo che siamo curiosi di esplorare il nostro passato". Con Nytillverkad, "stiamo tornando al futuro, ancora una volta".

Si tratta, ad esempio, di Lövet, lanciato per la prima volta nel 1956, che nella versione Nytillverkad si chiamerà Lövbacken, avrà un piano impiallacciato in frassino e sarà disponibile in nuovi colori. Presenti nella nuova collezione, anche l'iconico motivo Krypkornell del designer di prodotti tessili svedese, Sven Fristedt, lanciato per la prima volta nel 1980, con il nome Bladhult come motivo di una fodera per il divano Klippan: la stampa fantasia è ora disponibile su biancheria da letto, accessori per la cucina, tessuti pretagliati e fodere per cuscini. "Forte, colorata e divertente", come la definisce la creative leader della collezione in Ikea Sweden, Karin Gustavsson, Nytillverkad comprende anche lo sgabello Domsten, con piano superiore in pino e gambe metalliche dai colori contemporanei, ispirato allo sgabello Jerry disegnato da Karin Mobring. Inoltre, fa parte della collezione l'appendiabiti da terra Bondskäret, una moderna rivisitazione dell'appendiabiti da terra Smed, originariamente sviluppato dal designer Rutger Andersson.

Per il design manager di Ikea Sweden, Johan Ejdemo, "la semplicità del design, il suo stile e il modo in cui semplifica la vita quotidiana sono gli elementi che rendono questa collezione così speciale". (ANSA).