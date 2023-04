Arte sostenibile nella caffetteria di Triennale Milano

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Offrire un'ulteriore visione del rapporto tra arte e sostenibilità ed evidenziare l'importanza delle relazioni umane attraverso lo scambio di conoscenze tra culture geograficamente lontane. È questo il messaggio dell'installazione 'Terra-cotta, Plastic Pots and Chai and Chinese Hibiscus' di Lorenzo Vitturi, esposta all'interno del Caffè Triennale di Milano. Un'opera, presentata nella Design Week, dedicata al dialogo e alla sostenibilità, che è stata selezionata insieme a Lavazza in occasione della settimana dedicata al design internazionale.

"Oggi, con l'esposizione di questa opera, proseguiamo nell'azione di sviluppo e promozione dell'arte responsabile", commenta Francesca Lavazza, Board Member del Gruppo Lavazza "L'arte è luogo di riflessione ed esplorazione critica del presente: con questa installazione intendiamo valorizzare l'importanza delle relazioni umane perché il confronto tra persone diverse per età e cultura sprigiona una grande energia creativa che porta a un cambiamento positivo".

L'opera, che è stata realizzata con scarti della filiera produttiva delle industrie vetraria e tessile, "è frutto di un processo creativo basato su uno scambio equo tra autore e realizzatore", spiega Vitturi. La serie 'Jugalbandi', di cui fa parte anche 'Terra-cotta', racchiude la prima esperienza dell'artista con la tessitura e nasce da un suo viaggio nel Rajasthan, in India. Lì, Vitturi ha raccolto immagini di assemblages urbani che ha fotografato e sovrapposto graficamente, dando vita a disegni e silhouette nei quali ogni elemento perde la sua identità a favore di luce e colori. Grazie al dialogo con le donne artigiane della Jaipur Rugs Foundation, l'artista ha poi fatto sue le varie tecniche. (ANSA).