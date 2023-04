Apre la Design week, a Milano quasi mille eventi

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Sono 918 eventi della Milano Design Week 2023 che parte domani, anticipata già oggi da molte inaugurazioni, L'elenco completo sul sito del Fuorisalone, con guide, percorsi e suggerimenti per seguirli al meglio, girando per la città fino al 23 aprile, un' occasione anche per scoprire ed esplorare luoghi abitualmente sconosciuti o innaccessibili. Domani a Fiera Milano Rho apre pure il Salone del mobile.

Tra eventi, istallazioni, esposizioni, talk, c'è spazio per parlare di tutto. Come il progetto di umanizzare il design e renderlo più vivibile per tutti, a cui partecipa Candyslab e curato dal designer Massimo Caiazzo, nel rispetto dell'ambiente e a sostegno di possibili fragilità. Si tratta di una installazione di Madre Natura, realizzata in Stampa 3D, alta 2,10 mt. e larga 4 mt., ed è caratterizzata da una texture in basso rilievo, sistemata presso la Fabbrica del Vapore.Oggi si inaugura anche un nuovo spazio espostivo per l'arte visiva, Spazio Garibaldi, a cura dell'azienda Roseto.

Come primo appuntamento, Worldtype 2023, una mostra di Lorenzo Marini. Opera simbolo il mappamondo in plexiglass, 60x70 cm, ricoperto da type. Per lanciare il messaggio che nel mondo esistono più di otto mila lingue parlate, ma il linguaggio visivo è unico. Il sistema di segni creati all'uomo diventa il globo terrestre, dove mittente e destinatario si fondono in un'unica funzione. (ANSA).