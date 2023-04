Al via il Salone del Mobile, 2000 espositori da 37 Paesi

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Duemila espositori da 37 Paesi, con oltre 550 giovani talenti under 35 da 31 Paesi e 28 scuole di design da 18 nazioni differenti, disegneranno da domani il futuro del settore, che si ritrova a Milano non solo per il Salone Internazionale del Mobile, ma anche per il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace3.0, S.Project, Euroluce, SaloneSatellite.

Una 61/a edizione da grandi numeri con al taglio del nastro il 18 aprile alla Fiera di Milano Rho-Pero, a premier Giorgia Meloni. Sei giorni di rassegna, fino al 23 aprile, in una manifestazione che vuole essere non solo vetrina, ma "un laboratorio globale di sperimentazione e contaminazione, luogo di creazione di cultura e generatore di pensiero, spazio inclusivo di incontro e confronto e produttore di valore aggiunto".

"Sarà un Salone ricco di novità, aperto a contaminazioni.

Design e arredamento si nutrono di scienza, ricerca tecnologica, arte, fotografia, comunicazione digitale, editoria e tanto altro. Il nuovo format della manifestazione mostrerà questa relazione proponendo una nuova profondità di orizzonte - ha detto Maria Porro, presidente del Salone del Mobile -. Questo suo essere catalizzatore positivo e innovativo di pensieri, progetti, relazioni è ciò che lo rende polo d'attrazione internazionale: il 34% dei nostri espositori, dato in costante crescita anno dopo anno, è straniero; attendiamo migliaia di visitatori da Europa, Stati Uniti e Cina, ma anche da Arabia Saudita, India e paesi dell'Estremo Oriente". Tra le novità di questa edizione un unico livello espositivo per facilitare gli operatori e i visitatori. Si parla di un'attesa di 300.000 persone (al pubblico sarà aperto sabato e domenica) che varcheranno gli ingressi della Fiera.

Contemporaneamente a Milano si svolgerà la Design Week, oltre mille eventi che animeranno la città con il Fuorisalone. (ANSA).