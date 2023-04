Al FuoriSalone 'Swing', l'altalena da 36 posti di Amazon

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Impossibile resistere alla tentazione di farsi un giro in altalena con tanto di selfie ricordo: al primo giorno di apertura, The Amazing Playground di Amazon si candida già a spazio più instagrammabile del FuoriSalone, grazie alla giocosa Swing, a cura di Stefano Boeri Interiors, presentata alla mostra-evento Interni Design Re-Evolution.

Collocata nel Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano, da oggi al 26 aprile, Swing è un'altalena circolare con 36 sedute che "é un inno al gioco e una metafora - dice Michele Marini, Direttore EU delle categorie Arredamento e Grandi Elettrodomestici di Amazon - dell'immediatezza dell'acquisto online, che speriamo possa restituire ai nostri clienti il tempo libero per ciò che amano fare". "L'altalena - aggiunge l'architetto Stefano Boeri - è innanzitutto un gioco, che è un elemento fondamentale del design italiano, da Bruno Munari a Enzo Mari, il gioco è sempre stato visto come una forma di disciplinata libertà, una sorta di delirio creativo incorniciato in un sistema di regole". E grazie a Swing, al FuoriSalone, i visitatori possono godere di un momento "dove diventare attori e non semplici spettatori".

L'installazione è progettata in un'ottica di sostenibilità: i materiali scelti possono, infatti, essere riutilizzati in altri contesti grazie alla possibilità di scomporre e ricomporre i singoli moduli che formano l'installazione, sia rispettando la configurazione circolare originale, sia reinventandone forma e dimensioni in base alle necessità progettuali e ai luoghi. Non è ancora stato deciso il suo futuro utilizzo, ma di certo c'è che dopo la presentazione al FuoriSalone - garantisce Marini - "Swing sarà donata e avrà una nuova vita". (ANSA).