Al FuoriSalone debutta la prima installazione tutta digitale

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Torre Velasca, pioniera da sempre nel settore dell'architettura e del design, è protagonista della prima installazione tutta digitale del FuoriSalone, nell'ambito della mostra Design Re-evolution di Interni.

In attesa della finalizzazione del progetto di restauro supportato da Hines - società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare - la Torre porta il FuoriSalone nel mondo virtuale per la prima volta con un'installazione progettata dalla designer italiana Elena Salmistraro, facilmente accessibile tramite un QR code posizionato su sticker collocati in oltre 80 punti nevralgici della città, oltre che tramite diversi canali on and off line.

Attraverso la sua opera, l'artista propone una reinterpretazione iperrealista della Torre Velasca, simbolo iconico dello skyline milanese, avvolta da una trama colorata di filati che dalla base si estende fino alla cima.

I filati, metafora del tessuto urbano e sociale in cui si inserisce la Torre, sono la rappresentazione del progetto di rigenerazione in corso. (ANSA).