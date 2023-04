Scontro e rogo auto-furgone, un uomo liberato da un passante

(ANSA) - LECCO, 16 APR - Due persone sono rimaste gravemente ferite e ustionate e altre due ferite in maniera meno grave, in un incidente stradale tra un'auto e un furgone, avvenuto questa notte lungo la Lecco-Bergamo al confine tra Lecco e Vercurago (Lecco). Determinante tra l'altro l'intervento di un passante che è riuscito a liberare uno dei due feriti incastrati tra le lamiere e le fiamme.

L'incidente è avvenuto dopo la mezzanotte. La strada è rimasta a lungo interrotta per consentire i soccorsi portati da un'ingente quantità di mezzi: due pattuglie della polizia stradale, altrettante squadre dei pompieri e l'elisoccorso che ha rischiarato tutta la zona con un potente faro.

In base a una prima ricostruzione, dopo lo scontro, l''auto e il furgone hanno preso fuoco. A bordo di ciascun mezzo viaggiavano due persone. I feriti meno gravi sono riusciti a uscire dagli abitacoli, i due in gravissime condizioni e con ustioni, sono stati liberati uno da un passante e l'altro a fatica dai pompieri intervenuti con cesoie. Poi i ricoveri in ospedale e i rilievi, con lo sgombero dei mezzi durato a lungo nella notte. (ANSA).