Parte oggi Cremona&Bricks 2023, l'evento dei mattoncini colorati

(ANSA) - CREMONA, 15 APR - Al via da oggi, 15 aprile, Cremona&Bricks, manifestazione dedicata ai celebri mattoncini colorati, con focus sul valore formativo del gioco.

L'evento, organizzato da CremonaFiere e dall'associazione Cremona Bricks, porta in Fiera un'esposizione ancora più grande, articolata su 23.000 mq espositivi, e tante novità contenutistiche: Diorama City di 228 metri quadrati, aree tematiche (Star Wars, Harry Potter, Pirati, Western), 8 aree gioco, oltre 200 espositori singoli e 8 spettacoli e musical al giorno.

Riflettori puntati sulla formazione che trova applicazione nei metodi innovativi per la didattica e in appuntamenti pensati per l'aggiornamento professionale del mondo business.

Questa mattina è stata la volta del workshop, organizzato dall'insegnante Valeria Cutrì 'Alla scoperta di Lego education spike essential' consigliato per docenti della scuola primaria.

Domenica 16 aprile alle ore 11 il docente Riccardo Bonomi propone il workshop 'La chimica con i mattoncini Lego' per un metodo innovativo per l'insegnamento della chimica. Non mancherà il mondo della robotica e nel pomeriggio ci sarà la fase finale del contest 'Progetta una lezione Stem con Lego education', che ha visto la partecipazione di 15 scuole impegnate in progetti realizzati in classe con i Lego.

"Cremona&Bricks è alla sua seconda edizione a Cremonafiere - dichiara Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere-. E non è solo gioco e collezionismo, ma anche formazione ed educazione civica ed altro ancora".

Il risultato di un "percorso condiviso" con il territorio, il Comune e Confcommercio, "con le botteghe dei commercianti - conclude - che hanno personalizzato le vetrine coinvolgendo e colorando la città di mattoncini". (ANSA).