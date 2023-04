Non gli fanno caricare il telefono, sfascia Kebab a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Si è arrabbiato quando in un negozio di Kebab in piazzale Stazione Genova si sono rifiutati di fargli ricaricare il telefonino e per tutta risposta un marocchino di 34 anni ha prima aggredito il commesso rompendogli una bottiglia di vetro sul viso e poi ha scagliato un cestino di ferro contro la vetrina frantumandola.

Il tutto è avvenuto poco prima delle 11, la polizia è intervenuta con gli agenti motociclisti delle Nibbio che sono arrivate al Davet Turkush Kebap e hanno arrestato il marocchino per danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate.

Il commesso, un iracheno di 31 anni, è stato invece portato dal 118 all'ospedale Fatebenefratelli, con una contusione al volto, un labbro spaccato e un dente rotto. (ANSA).