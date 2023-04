Ferito perché reagisce a rapina dell'orologio a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Un bielorusso di 31 anni è stato rapinato di un orologio, e quando ha reagito è stato colpito con un'arma da taglio al fianco, in un autosilo nella zona di via Vittor Pisani a Milano, nei pressi della stazione Centrale.

Ad aggredirlo, al secondo piano interrato, un uomo che gli ha strappato un Omega del valore di 10mila euro e che non ha esitato a colpirlo per poi fuggire.

Il ferito è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli ma non versa in gravi condizioni. L'allarme è stato dato agli agenti della Questura che si stanno occupando anche di un'altra rapina accaduta sempre ieri in piazza Gobetti. A finire nel mirino di due malviventi, a suo dire di età tra i 25 e i 30 anni, un cinquantunenne che era seduto su una panchina. I due gli hanno strappato un orologio del valore di 6mila euro.

E' stato vittima invece di un furto, sul quale stanno indagando sempre i poliziotti, un ottantacinquenne che, all'ippodromo è stato avvicinato da una donna che gli ha sfilato un Rolex Submariner del valore di 15 mila euro per poi scappare con un'auto a bordo della quale l'attendeva un complice. (ANSA).