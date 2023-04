Evade dai domiciliari e va dal barbiere, arrestato nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 15 APR - Agli arresti domiciliari nella sua casa di Montù Beccaria (Pavia), in Oltrepò Pavese, è uscito per recarsi ad un colloquio di lavoro in un'officina meccanica di Pavia: un'assenza temporanea che era stato autorizzata dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pavia.

Ma durante questo permesso l'uomo, 33 anni di nazionalità dominicana, si è recato anche dal barbiere e probabilmente ha avuto altri impegni visto che la sua uscita è durata molto più del previsto.

A scoprirlo sono stati i carabinieri che non l'hanno trovato nella sua abitazione, pur avendo accertato che l'incontro di lavoro a Pavia era già terminato da diverse ore. Più tardi l'hanno rintracciato a Stradella (Pavia), mentre stava scendendo da un mezzo pubblico, e hanno notato il suo evidente cambiamento nel taglio di capelli. Il 33enne ha confermato che si era recato da un barbiere a Pavia, non spiegando però che cosa avesse fatto nelle restanti ore di assenza da casa. A quel punto è scattato per lui un nuovo arresto per evasione. (ANSA).