Colpo Monza a San Siro, Inter ko 1-0

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Passo falso dell'Inter in campionato che non approfitta del pari del Milan e perde in casa con il Monza 1-0. La squadra di Inzaghi gioca sottoritmo ma nel primo tempo si rende pericolosa con Lukaku, Correa e Barella. Nella ripresa ancora il belga vicino al gol, ma il Monza esce alla distanza. Mota sfiora il vantaggio e poi Caldirola alla mezzora lo realizza con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d' angolo. L'Inter prova a reagire alla ricerca del pari ma la formazione di Palladino difende con ordine il vantaggio e conquista tre punti pesanti. (ANSA).