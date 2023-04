Chiude miart 2023, assegnati premi e riconoscimenti

(ANSA) - MILANO, 15 APR - E' stata affidata all'artista di Cipro Haris Epaminonda, 43 anni, per lo stand della Galleria Massimo Minini (Brescia) la realizzazione di un'opera in marmo in vista della prossima Art Week 2024, commissionata con la prima edizione di Fondazione Henraux Sculpture Commission, uno dei Premi collegati a miart 2023. La Fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano aperta dal 14 aprile, si chiude domani, 16 aprile, con numeri molto soddisfacenti. Sono state presenti 169 gallerie, provenienti da 27 paesi. L'opera di Epaminonda sarà sistemata al Museo del Novecento di Milano.

Le gallerie Ermes Ermes (Roma) e LC Queisser (Tbilisi) hanno vinto l'ottava edizione del Premio Herno, mentre il Premio LCA per Emergent, istituito nel 2015 dalla collaborazione tra miart e Lca Studio Legale, è stato assegnato alla galleria How Galeria (São Paulo). Il Premio Covivio ad un artista della categoria Emergent per la realizzazione di un'opera site specific, è stato assegnato a Lorenza Longhi (1991, Lecco) portata a miart dalla galleria Fanta-Mln (Milano). L'opera verrà allestita presso lo spazio di proworking Wellio by Covivio. Dedicato alla fotografia e nato con l'obiettivo di dotare i musei storici italiani di immagini contemporanee di qualità, il Premio Orbital Cultura - Nexi Group, ha selezionato Francesco Jodice a miart con Galleria Umberto Di Marino (Napoli) a cui commissionare un lavoro di documentazione fotografica. In memoria del Presidente della Fonderia Artistica Battaglia, il Premio Matteo Visconti di Modrone è stato assegnato a June Crespo (1982, Pamplona) a miart con le gallerie P420 (Bologna) e Ehrhardt Flórez (Madrid) in sezione Established. Il Premio Rotary Club Milano Brera per l'Arte Contemporanea e Giovani Artisti vede l'acquisizione dell'opera Naître au monde, c'est concevoir (vivre) enfin le monde comme relation #1 di Binta Diaw da donare al Museo del Novecento di Milano. È Jenna Bliss (1984, Yonkers, New York), a miart con la galleria Felix Gaudlitz (Vienna) in sezione Emergent, l'artista selezionata per prima edizione del Premio Massimo Giorgetti. (ANSA).