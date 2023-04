Al Fuorisalone Dropcity anima i magazzini sotto la stazione

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Il centro di architettura e Design Dropcity progettato dall'architetto Andrea Caputo nei Magazzini Raccordati sotto la stazione Centrale nei giorni del fuorisalone apre alla città con Dropcity Convention 2023, con un palinsensto di esposizioni ed incontri con architetti e designer internazionali da oggi fino al 23 aprile.

Negli spazi di via Sammartini, ad esempio, si potranno vedere i dieci progetti finalisti fra i duecento partecipanti di Tunnel Evangelion, concorso di idee sulla rigenerazione e il riutilizzo dell'area dei Magazzini Raccordati, realizzato in collaborazione con Reuse Italy. Il tunnel 60 ospiterà ogni giorno talk e conferenze come quella prevista per domani 'Aspen, The Italian Manifesto' con la partecipazione fra gli altri di Alberto Alessi, Giovanna Castiglioni e Franco Raggi e legata alla installazione omonima (allestita nel tunnel 142) curata da Francesca Picchi e progettata da Studio Ossidiana di Rotterdam, e ispirata al congresso organizzato dall'International Design Conference in Aspen (IDCA) nel 1989. In quella occasione, alcuni designer italiani, come Achille Castiglioni, Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Mario Bellini, Gae Aulenti, Italo Lupi furono invitati in Colorado per raccontare il proprio lavoro e pensiero al pubblico, di cui faceva parte anche anche Steve Jobs, generando una serie di scambi ai quali presero parte anche esponenti dell'imprenditoria e della scena culturale italiane.

Altra esposizione (ai tunnel 52+54) è dedicata a 'Arrigo Arrighetti. Un architetto pubblico'. Curata da Salvatore Porcaro, con un allestimento del collettivo ferrarese HPO, attraverso materiali d'archivio, disegni e le fotografie di Pino Musi, la mostra racconta Arrighetti, dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milano che negli anni Sessanta e Settanta ha realizzato alcuni tra gli edifici pubblici più interessanti e innovativi in città (come l'Istituto Martin Luther King al QT8 e la piscina Solari). In Hackability of the Stool, il designer giapponese Daisuke Motogi presenta 100 rivisitazioni dello sgabello Stool 60, creato da Alvar Aalto nel 1933. Ma sono molte altre le installazioni e gli appuntamenti previsti nei tunnel sotto la stazione. (ANSA).