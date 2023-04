Notte tranquilla per Berlusconi, decimo giorno di ricovero

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato da dieci giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Al momento, non è previsto nessun bollettino medico per oggi.

