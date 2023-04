Metro 5 di Milano in utile per 12 milioni, più passeggeri

(ANSA) - MILANO, 14 APR - L'assemblea di Metro 5 di Milano (Alstom Ferroviaria, ATM, Ferrovie dello Stato Italiane, Hitachi Rail STS e Partecipazioni Italia) ha approvato la relazione finanziaria annuale della società relativa all'esercizio 2022 che riporta un utile di 12,9 milioni e un margine operativo lordo di 56,3 milioni a fronte di ricavi per 85 milioni.

L'utile, in sostanziale incremento rispetto allo scorso esercizio, così come tutti gli indicatori patrimoniali e finanziari, sono in linea con quanto previsto nel Piano economico finanziario a base del project finance, sottolinea una nota della società.

Nel corso del 2022 l'afflusso dei passeggeri sulla Linea 5 ha registrato una ulteriore crescita. In particolare, la linea color lilla ha raggiunto un afflusso di 37 milioni di passeggeri con un incremento del 45% rispetto all'anno precedente. La chiusura del primo trimestre dell'anno in corso conferma il trend positivo con l'obiettivo di superare i 40 milioni di passeggeri per il 2023, nell'anno del decennale della prima apertura al pubblico. (ANSA).