Giornalisti: Alg, ripristinare informazione del 118

(ANSA) - MILANO, 14 APR - L'Associazione Lombarda dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti Lombardi - con il pieno sostegno dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia - chiedono un incontro urgente con Regione Lonbardia dopo l'interruzione del servizio d'informazione dedicato ai giornalisti sull'attività del 118, essenziale per il Diritto di Cronaca lombardo e nazionale.

Alg ha subito "raccolto e fatta propria la preoccupazione dei colleghi delle testate locali, regionali e nazionali che nelle ultime ore si sono visti oscurare il sito di Areu Lombardia - ha detto il presidente, Paolo Perucchini -. Siamo preoccupati e speriamo i 'problemi tecnici' possano essere superati nel giro delle prossime ore. Ci auguriamo che i problemi tecnici non trovino motivazioni in altre situazioni. Per questo, per garantire l'informazione ai cittadini lombardi e il rispetto dell'art. 21 della Costituzione, chiediamo un incontro urgente con i vertici Areu e Regione Lombardia per avere la rassicurazione sul ripristino immediato di questo canale".

(ANSA).