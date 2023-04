A Sposaitalia arriva l'abito di nozze con 50mila cristalli

(di Marisa Alagia) (ANSA) - MILANO, 14 APR - La collana che si allarga sulla schiena e diventa un coprispalle e, per matrimoni sulla spiaggia o disinvolti, al posto delle scarpe, il foot jewell, catenina baciapiedi in materiali preziosi: sono gli accessori, quindi i dettagli, che in futuro renderanno sempre più originale e personalizzato il look della sposa. Brand e produttori hanno già captato la tendenza e a Sì Sposaitalia Collezioni, la kermesse punto di riferimento a livello internazionale del segmento bridal, aperta da oggi al 17 aprile, una delle novità è il Precious Bride by Homi Fashion&Jewels.

Nell'area allestita nella sede espositiva di Allianz-MiCo, dietro preziosi teche, tutti gli oggetti studiati appositamente per valorizzare l'abito, come i cerchietti con intarsi di velo, orecchini pendenti fino alle spalle, copricapo intrecciati in vari materiali. Ma il vestito del giorno delle nozze resta comunque tra le scelte più impegnative.

Duecento gli espositori, molti dall'estero, presenti con le loro collezioni. Per matrimoni che accontentano ogni gusto ed esigenza. C'è il ritorno ai pantaloni e all'abito bianco corto, spesso un sottovestito nascosto dalla lunga gonna, che si può togliere dopo il rito, evitando alla sposa il cambio di look per il ricevimento. Sono importanti anche le maniche, pure queste asportabili.

C'e' la riscoperta della sontuosità di abiti con lo strascico, di pizzo, grandi fiocchi sulla schiena, impreziositi da ricami e brillanti. In esposizione il vestito di sposa di uno dei brand del made in Italy, l'avellinese Michela Ferriero, creato per concorrere al guinness world record nella categoria dell'abito col maggior numero di cristalli applicati. Ne conta 50.829 e per completarlo ci sono volute 200 ore di lavoro.

Resterà un pezzo unico.

Per gli uomini si conferma lo stile classico, reso moderno e originale, da impertinenti farfallini al posto di seriose cravatte o papillon. Nella giornata di apertura di Sì SposaItalia, sono partiti anche i fashion show con le sfilate delle collezioni 2024, riservate finora agli operatori del settore e per la prima volta aperti alle future spose. Quattro i brand in passerella, MySecret Sposa, Chiara Boni White, Rara Avis e Musani Couture. (ANSA).