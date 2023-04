Ottava notte tranquilla per Berlusconi, oggi nuovo bollettino

(ANSA) - MILANO, 13 APR - È stata un'altra notte tranquilla, l'ottava di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi.

Lo si apprende da fonti ospedaliere.

L'ex premier è in terapia intensiva da mercoledì della settimana scorsa. In giornata è atteso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia. (ANSA).