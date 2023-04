La collezione Nft di Eicma presentata a New York

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, diventa anche virtuale e porta a New York la collezione inaugurale dei suoi Nft, i non fungible token per una delle maggiori rassegne del settore, l'NFT.NYC 2023.

Il progetto, che ha segnato lo scorso anno l'ingresso ufficiale dell'evento fieristico milanese nel mondo Web 3.0, è stato infatti presentato oggi in uno dei panel del festival newyorkese.

L'EICMA'S ROAD COLLECTION è una collezione di undici rarità che attraversano la storia dell'esposizione in un viaggio lungo oltre cento anni incarnato nei loghi e dalle locandine animate della manifestazione. Gli NFT di EICMA sono visibili sul sito ufficiale dell'Esposizione e su OpenSea, il più grande marketplace di NFTs al mondo. (ANSA).