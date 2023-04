Fuga di Artem Uss, Nordio ordina ispezione

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Il Governo si muove dopo la fuga di Artem Uss lo scorso 22 marzo dai domiciliari dalla sua casa a Basiglio (Milano). Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto accertamenti ispettivi relativamente alla decisione dei magistrati milanesi di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Quest'ultimo è stato rotto dal quarantenne uomo d'affari russo per evadere e rientrare in Patria. (ANSA).