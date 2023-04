Con 430mila euro non dichiarati a Malpensa, sanzionate

(ANSA) - MILANO, 13 APR - All'aeroporto di Malpensa, gli operatori dell'Agenzia Dogane e Monopoli con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto 430.000 euro non dichiarati in possesso di tre passeggere provenienti con un volo da Jakarta (Indonesia).

Sono quindi stati sequestrati circa 200.000 euro, metà dell'importo complessivo, al netto dei 10.000 euro consentiti, che le tre indonesiane, in ingresso in Italia per un periodo di vacanza, avevano tentato di introdurre illecitamente. Alla domanda di rito e avessero somme di denaro, titoli o altra merce da dichiarare, le passeggere hanno infatti risposto no.

Sono state, quindi, sottoposte a controllo ed è stato scoperto che tutte e tre le donne nascondevano nei bagagli il denaro in banconote di grosso taglio: 100 e 500 euro e in parte anche in franchi svizzeri.

Viste le ingenti somme non dichiarate, le viaggiatrici non hanno potuto ricorrere all'oblazione volontaria. Per questo, si è proceduto al sequestro del 50% delle eccedenze, a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa che sarà comminata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e contro la quale, entro dieci giorni, potranno proporre opposizione. (ANSA).