Coca-Cola fa playlist e collabora coi Pinguini Tattici Nucleari

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Coca-Cola inizia una collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, che di recente hanno presentato il nuovo disco Coca Zero, e lancia una playlist su Spotify, disponibile da oggi 13 aprile, dedicata alle hit di cui è protagonista, da Come Together dei Beatles a Bollicine di Vasco Rossi. "Coca Zero è un pezzo che parla di cambiamento - spiega Riccardo Zanotti, volto e voce dei Pinguini Tattici Nucleari - È nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perché sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando. La canzone affronta svariati temi, dalla sostenibilità al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani". "Da sempre, noi di Coca-Cola crediamo che la musica sia uno strumento molto potente, in grado di veicolare nuovi messaggi e idee. Siamo fieri di collaborare con i Pinguini Tattici Nucleari all'interno di un progetto che parla dei tempi che cambiano" aggiunge Raluca Vlad, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia. Il legame fra musica e Coca-Cola è testimoniato anche dalla playlist 'Best Coke Ever?' che spazia da When I Paint My Masterpiece di Bob Dylan, a Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, da Ron y Coca-Cola di Julio Iglesias a Mi sono perso di Coez. (ANSA).