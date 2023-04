Vogue Italia apre i suoi armadi per la Design Week

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Dal 19 al 21 aprile, per la Milano Design Week, Vogue Italia aprirà le porte della sua redazione, ma soprattutto quelle del suo mitico armadio, protagonista dell'appuntamento 'The Vogue Closet' in cui sarà svelato al pubblico attraverso una serie di installazioni. Vogue guiderà i visitatori tra nuove tendenze e capi irrinunciabili in un viaggio immersivo che si snoderà attraverso una serie di 'stanze'. Spazi complementari nei quali arte, moda e design si intrecceranno per raccontare tutti i segreti del magazine di moda, da The Wonder Closet, custode dei capi e degli accessori più ambiti, a The Garden of Beauty, la stanza focalizzata sulla bellezza fino a The Icon's Wardrobe, che porterà alla scoperta della storia della moda attraverso l'incredibile archivio di Anna Piaggi. The Fairy-tale Art Studio ospita poi Valentino Sleeping Stock, l'iniziativa che dal 2021 promuove una nuova vita per lo stock di tessuti dormienti della Maison. Per l'occasione, Maison Valentino ha donato a Vogue Italia più di 80 metri di tessuti Valentino Sleeping Stock, provenienti dai suoi Atelier Haute Couture, curati e selezionati appositamente per la reinterpretazione degli artisti Georg Haberler, Giada Yeya Montomoli e Thomas De Falco. (ANSA).