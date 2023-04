Sui due operai morti i pm indagano per omicidio colposo

(ANSA) - MILANO, 12 APR - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulle morti di due operai, uno di 69 anni e l'altro di 51 anni, in un incidente sul lavoro stamani in un golf club a Noverasco di Opera (Milano), mentre stavano lavorando alla potatura delle piante. Anche un terzo lavoratore, 25 anni, è rimasto ferito gravemente, perché ha ceduto ed è caduto a terra, da un'altezza di una quindicina di metri, il cestello di una piattaforma, quando si è spezzata, stando ad una prima ricostruzione, una parte del braccio meccanico che lo sosteneva.

Il fascicolo, anche per lesioni colpose (il terzo operaio è ricoverato al Niguarda di Milano) e al momento a carico di ignoti, è stato aperto dal pm di turno Enrico Pavone, che disporrà a breve l'autopsia sui cadaveri e che ha già sequestrato il macchinario.

L'indagine sarà, poi, affidata al pool guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano e al momento è condotta dall'Ats (agenzia tutela salute), dai carabinieri, dalla Polizia locale di Opera, dai vigili del fuoco e anche dalla squadra specializzata di polizia giudiziaria della Procura di Milano. Sarà disposta anche una consulenza tecnica sulla piattaforma per verificare le cause della rottura del braccio meccanico. Sarà probabilmente necessario effettuare iscrizioni nel registro degli indagati a garanzia per tutti gli accertamenti. (ANSA).