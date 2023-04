Spoldi e Sciorilli, doppia mostra alle Stelline di Milano

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Sono due le esposizioni che aprono alla Fondazione Stelline di Milano in occasione della art week.

Da oggi al 14 maggio è visibile 'Distanze comoventi' esposizione delle opere di Danilo Sciorilli, a cura di Davide Dall'Ombra e Alessandra Klimciuk.

Da domani al 21 maggio a questa si aggiungerà La guerra dei mondi di Aldo Spoldi, esposizione a cura di Alberto Fiz (realizzata con il contributo di gruppo Zenit) che trasforma 20 grandi lavori realizzati dall'artista fra il 1968 e il 2022 in una unica installazione, in cui ciascuno prende nuovi significati in dialogo con gli altri lavori (incluso l'inedito Arlecchino Pittore).

La mostra di Sciorilli è stata pensata per gli spazi ipogei e del quadriportico del palazzo delle Stelline con sei opere installative che sono sei piccoli sistemi solari di pensiero che mostrano tutte le tecniche utilizzate dall'autore, dalle animazioni video al disegno. Un viaggio nella sua riflessione sul fine vita che mette di fronte alla morte ma anche all'eternità (più o meno illusoria). Le distanze comoventi sono, in cosmologia, quelle che si misurano indipendentemente dal tempo. Le distanze sono "comoventi", gli elementi si muovono insieme e rimangono fermi tra loro come gli esseri umani che fanno come se il tempo, e quindi la fine, non esistessero.

(ANSA).