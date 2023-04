Si contamina il Donizetti Opera Festival, c'è anche Miss Keta

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Compie nove anni il Donizetti Opera Festival di Bergamo che, per l'edizione in cui la città insieme a Brescia è capitale della cultura, si contamina ed esce dal teatro.

Il programma della manifestazione, che si terrà dal 16 novembre al 3 dicembre, infatti include due titoli donizettiani rari - Il diluvio universale e Alfredo il Grande - La Lucia di Lammermoor ma nella versione in francese, la farsa di Giovanni Simone Mayr Il piccolo compositore di musica e anche un'opera elettronica LU OperRave.

Sarà proprio quest'ultima nuova creazione, ispirata alla Lucia, con la voce narrante di Miss Keta e David Blank e le musiche di H.E.R. e ilromantico, ad aprire il festival al Bazar Globe La presentazione al pubblico del programma sarà, come da tradizione, essa stessa uno spettacolo, la Donizetti Revolution in programma il 5 maggio con il direttore artistico Francesco Micheli e alcuni cantanti. E dopo tre anni di sosta a causa della pandemia il 3 giugno tornerà la Donizetti night a portare la musica in tutta la città.

Al teatro Donzetti andrà in scena il giorno dopo Il diluvio universale, progetto firmato dal duo artistico Masdebo (a conferma delle 'contaminazioni', in questo caso con la collaborazione della Galleria d'arte moderna e contemporanea) con sul podio il direttore musicale del festival Riccardo Frizza e il coinvolgimento del coro dell'accademia della Scala con cui continua la collaborazione. Al teatro Sociale il 18 novembre debutterà Lucie di Lammermoor (coprodotta con Comunale di Bologna) con la regia di Jacopo Spirei e la direzione del giovane Pierre Dumoussanud. Domenica 19 novembre sul palco del teatro Donizetti sarà la volta di Alfredo il Grande con la regia di Stefano Simone Pintor e la direzione di Corrado Rovaris. La farsa di Mayr andrà in scena fuori abbonamento il 2 dicembre, una ulteriore tappa del progetto di Francesco Micheli con gli allievi cantanti della Bottega Donizetti e del Politecnico delle arti Donizetti-Carrara. (ANSA).