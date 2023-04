Salone del Mobile +25% di biglietti, tornano i cinesi

(ANSA) - MILANO, 12 APR - All'edizione del 2023 del Salone del Mobile, in programma a Rho FieraMilano dal 18 al 23 aprile, i dati dei visitatori sono incoraggianti, con il ritorno della Cina che è seconda dopo l'Italia e in generale un aumento del 25% dei biglietti venduti.

"I dati sono molto confortanti - ha spiegato Maria Porro presidente del Salone del Mobile -, siamo sopra i dati dello scorso anno e ci aspettiamo un numero maggiore di visitatori.

Con l'Italia al primo posto, poi segue la Cina che ha scalato le classifiche". Un ritorno quello dei cinesi dopo le restrizioni del periodo Covid. I primi cinque Paesi per presenza sono al momento, Italia, Cina, Brasile e Usa. Poi ci sono Germania, Francia, Svizzera, Corea del Sud, Spagna e Uk. L'India è sedicesima e la Russia diciannovesima.

"Al momento siamo a un +25% sopra l'anno scorso", ha spiegato il presidente di Federlegnoarredo, Claudio Feltrin. "La biglietteria che dallo scorso anno è in gestione diretta del Salone del Mobile ci permette di verificare anche questo dato - ha aggiunto Porro -. Si tratta di dati che sono molto confortanti, siamo con una buona percentuale sopra allo scorso anno". (ANSA).