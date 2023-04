Partorisce in un capannone e lascia la neonata in ospedale

Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto a Milano all'ospedale dei bambini Buzzi.

Una donna, senza fissa dimora, si è presentata accompagnata dai carabinieri, dopo aver partorito in un capannone una bimba poi affidata alle cure dei medici e sottoposta agli accertamenti di routine.







Secondo quanto riferito, la donna inizialmente si è rifiutata di dare le sue generalità ma, poi, è stata convinta e ha consentito ai carabinieri di identificarla. Invece non ha riconosciuto la bambina e nemmeno le ha voluto dare un nome. Nome che le daranno i medici del Buzzi, a cui la neonata è affidata. Da quanto si è saputo la signora, italiana di 37 anni, ha dato alla luce la piccola in un capannone dismesso, un tempo sede di uffici, in zona Quarto Oggiaro. Attorno alle 10, subito dopo il parto, ha chiamato il 118 ed è andata in ospedale in ambulanza. La bimba, è stato riferito, è in buone condizioni. Ora, attesi i 10 giorni per dar tempo alla madre naturale di poter cambiare idea e tenere la figlia, partirà la procedura di adozione.