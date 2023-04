Nudo sui binari del metrò a Milano, linea bloccata per 15 minuti

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Uno sbandato ha causato ieri sera una breve interruzione della circolazione sulla linea 2 della metropolitana milanese. L'uomo, che si è denudato ed è sceso a camminare sui binari, è stato denunciato. È accaduto nella fermata Centrale, intorno alle 22.30 quando l'uomo, di 25 anni e di origini somale, con precedenti, si è spogliato ed è sceso sui binari. Dopo l'allarme dato dai passeggeri è stata tolta la tensione e sul posto sono giunti gli agenti della Polfer che lo hanno fatto risalire. Il 25enne stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e ha ricevuto una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza. Dopo una quindicina di minuti la circolazione dei treni è ripresa.

