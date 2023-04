Milano: assessore Lombardia, dopo 8 mesi su Area B nessun dato

(ANSA) - MILANO, 12 APR - "Stiamo chiedendo, anche come parte politica in Consiglio comunale, i dati sugli accessi in Area B a Milano per capire a distanza di sette/otto mesi cosa è successo, ma questi dati non arrivano: molto probabilmente non ci sono, o se ci sono danno indicazioni non belle per queste limitazioni".

Lo ha detto l'assessore lombardo a Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, a margine della sottoscrizione del protocollo d'intesa a Palazzo Lombardia con le forze dell'ordine e le forze armate per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.

L'assessore ha ribadito di essere "contrariato da queste limitazioni" e di aver chiesto "anche un incontro al sindaco per poter parlare della questione Area B ma ancora, per ragioni di impegni, il sindaco non ha avuto modo di ricevermi o di venire a trovarmi. Spero di incontrarlo presto". (ANSA).