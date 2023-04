Max30, sette date al Mediolanum Forum per le hit di Pezzali

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Max30, il tour nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali arriva a Milano con ben sette appuntamenti al Mediolanum Forum: si inizia il 17, 18, 20, 21 aprile per poi ritornare il 27, 28 aprile e primo maggio 2023.

Gli show del 17, 18, 20, 21 e 28 aprile sono sold out. I biglietti per gli show del 27 aprile e del 1 maggio sono disponibili online su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Il nuovo spettacolo di Pezzali è tutto basato sulle grandi hit della sua carriera: da Hanno ucciso l'uomo ragno, tormentone dei primi anni novanta, alle famosissime 'Sei un mito' e 'Nord sud ovest est' fino alla romanticissima 'Come mai'. (ANSA).