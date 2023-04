Assolto in appello l'ex comandante dei vigili di Milano

(ANSA) - MILANO, 12 APR - L'ex comandante della Polizia locale di Milano Antonio Barbato, dopo una condanna in primo grado a 3 anni e 9 mesi nell'aprile del 2022, è stato assolto oggi "perché il fatto non sussiste" in appello dalle accuse di falso ideologico e frode in pubbliche forniture.

Lo ha deciso la seconda sezione penale della Corte d'Appello milanese, che ha accolto la tesi difensiva dei legali Massimiliano Annetta e Roberta Rossi.

"Nessuna frode nelle forniture e nessun falso", ha commentato sui social Barbato, ringraziando i suoi avvocati. Le accuse contestate dalla Procura milanese riguardavano presunte irregolarità nella prima campagna nazionale sulla sicurezza stradale della Polizia locale di Milano del 2015. (ANSA).