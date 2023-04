Il Corriere della Sera si apre alla Design Week

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Installazioni firmate dallo studio di progettazione Migliore+Servetto e visite guidate al quotidiano: dal 17 al 23 aprile, RCS MediaGroup apre la sede di Corriere di Sera per la Design Week con "Solferino 28", appuntamento di Corriere della Sera, Living e Abitare che racconta l'evoluzione degli oggetti, degli spazi e dei modi del vivere con un approccio multisensoriale e immersivo.

Sulla facciata dello storico edificio realizzato da Luca Beltrami, un'installazione scenografica e dinamica darà vita alle testate RCS, Corriere della Sera, Living e Abitare. Nel cortile, per la prima volta aperto al pubblico, le scenografiche torri di Elevators, l'installazione firmata dagli architetti Ico Migliore e Mara Servetto dove invece di spostarsi fisicamente, gli ospiti fanno viaggi virtuali, della durata di pochi minuti, alla scoperta di oggetti e paesaggi tra passato, presente e futuro. I due ascensori conducono i visitatori alla scoperta della relazione tra tempo, ambienti e oggetti. Un viaggio immersivo multimediale e sensoriale per riflettere sull'idea di progetto negli ambiti della città, della sostenibilità, della tecnologia.

E' previsto inoltre un palinsesto di visite guidate nella redazione di Corriere della Sera, per incontrare le grandi firme del quotidiano e conoscere dall'interno personaggi, storie e attualità del giornale. (ANSA).