Dopo due anni d'attesa alla Scala arriva Lucia di Lammermoor

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Chi la dura la vince: e il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly davvero ha tenuto duro per portare in scena Lucia di Lammermoor nell'allestimento di Yannis Kokkos con protagonisti le star della lirica Juan Diego Florez e Lisette Oropesa che avrebbe dovuto inaugurale la stagione della Scala il 7 dicembre 2021 ma che fu cancellato all'ultimo momento a causa di un focolaio di covid in teatro.

Grazie alla sua tenacia, l'opera - che segue l'edizione critica di Gabriele Dotto e Roger Parker rivista nel 2021 - andrà in scena per otto rappresentazioni a partire dal 13 aprile, quando Lucia sarà anche trasmessa in diretta differita su Rai 5 e in diretta su Rai Radio 3.

A interpretarla un cast quasi completamente con Oropesa nel ruolo di Lucia, Florez come Edgardo, Boris Pinkhasovich praticamente al debutto scaligero nella parte di Enrico. E Michele Pertusi e Carlo Lepore chiamati quasi all'ultimo a dividersi il ruolo di Raimondo al posto di Ildebrando D'Arcangelo. (ANSA).