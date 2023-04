Bacchetta magica esplode, undicenne ferito a una mano

Stava giocando con una sorta di 'bacchetta magica' luminosa acquistata online che gli esplosa in mano. E' accaduto ad un bambino di undici anni in casa sua ad Arese, in provincia di Milano.

Il piccolo ha subito lesioni, in particolare a una mano ed è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri di Garbagnate.