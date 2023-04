Assessora Lombardia, ottime presenze di turisti a Pasqua

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Nel week-end di Pasqua in Lombardia ottime presenze di turisti per il binomio 'Bergamo e Brescia capitale della Cultura', tutto esaurito al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di Milano, lunghe code per il Torrazzo di Cremona e numeri importanti nel mantovano e nel pavese.

"In attesa di entrare in possesso dei dati definitivi - commenta l'assessora della Regione Lombardia al Turismo Barbara Mazzali - possiamo già decretare un grandissimo successo".

Con i primi numeri di strutture alberghiere, agriturismi e B&B, Mazzali si dice fiduciosa anche per il ponte del 25 aprile e soprattutto per le vacanze estive.

"La Lombardia può contare su una serie di peculiarità uniche - aggiunge l'assessora - dalle grandi montagne, ai laghi, alle città d'arte", le quali a loro volta "possono contare su una peculiarità fondamentale - conclude - quella dell'organizzazione. Siamo già al lavoro per consolidare nelle prossime settimane l'incoraggiante segnale ricevuto". (ANSA).