Champions: Inzaghi, servirà una gara di testa e cuore

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Serve una gara di testa e cuore.

Sul cuore non ho dubbi, i ragazzi l'hanno sempre messo. La testa è molto importante, non dobbiamo pensare agli ultimi episodi, andare oltre fortuna e sfortuna". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benfica.

"Sappiamo l'importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, che è stato molto difficile - dice ancora Inzaghi -. Dobbiamo fare una grande gara. Il Benfica non ha mai perso in Champions, ha fatto 28 gol, è una squadra di qualità.

Ma noi siamo l'Inter, ci siamo preparati bene". (ANSA).