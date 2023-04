Due rapine in piazza Gae Aulenti nella notte a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Due rapine, senza conseguenze per le vittime, sono state messe a segno la notte scorsa in piazza Gae Aulenti a Milano, tra Corso Como e il quartiere Isola, zone tra le più note della movida del capoluogo lombardo.

La prima è accaduta intorno alle 2, quando un 22enne è stato accerchiato da un gruppo di una decina di ragazzi, probabilmente di origine nordafricana, che l'ha costretto a consegnare il suo orologio.

Poco prima delle 4, un'altra rapina con dinamica analoga: due uomini di 39 e 28 anni sono stati circondati da un gruppo di giovani i quali hanno strappato a uno di loro una collanina.

In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. (ANSA).