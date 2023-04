Ruba in una casa ma perde il cellulare, denunciato a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 APR - E' entrato per rubare in un'abitazione in centro a Milano ma ha perso il telefono cellulare, finito sotto un letto. E' così che gli agenti del Commissariato Centro di Milano sono arrivati alla denuncia per furto di italiano di 43 anni, pregiudicato.

Era stata una donna di 69 anni a sporgere denuncia dopo che, sabato scorso, si era accorta che qualcuno era entrato in casa, aveva rovistato in camera e rubato 500 euro, cinque telefonini e dei preziosi. La signora aveva consegnato ai poliziotti un cellulare che aveva recuperato sotto il letto e che non era suo.

Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio del Commissariato Centro sono risaliti al proprietario del cellulare che è stato bloccato a Rho (Milano) mentre usciva di casa. Nel suo appartamento è stata trovata parte della refurtiva. (ANSA).