Per la Design Week costo degli affitti brevi quadruplicato

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Tra i milanesi c'è chi per una settimana va a dormire da amici o parenti per affittare la sua casa o una stanza per la Design Week. La settimana del salone del Mobile, dal 17 al 23 aprile, vede infatti il canone medio settimanale di locazione quasi quadruplicato passando da 989 euro a ben 3.770 euro (+245%), con picchi nelle zone di Porta Romana (+337%) e Brera (+314%), secondo un'indagine del Centro Studi Abitare Co., società attiva nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, che ha analizzato il mercato degli affitti brevi in sei zone di Milano (Tortona, Lambrate, Brera, Garibaldi/Porta Volta, Isola e Porta Romana) nel periodo della settimana del design, considerando un bilocale arredato, compresi tutti i costi.

Nelle zone principalmente interessate dall'evento, il livello di assorbimento ha raggiunto ben l'87% dell'offerta totale in questo periodo, con la crescita dei prezzi medi del +16% rispetto al 2022. Tra le zone più care, a Brera per affittare un appartamento per una settimana occorrono in media 5.970 euro, con il valore massimo in via Solferino (6.790 euro). I prezzi diventano più "economici" nell'area Tortona (2.870 euro a settimana) e Lambrate (2.650 euro). Per il quartiere Isola sono necessari 2.810 euro a settimana. (ANSA).