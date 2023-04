Moto contro un albero, morto un ragazzo nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 08 APR - Un ragazzo di 17 anni è morto poche ore dopo essere stato ricoverato per le gravissime ferite subite in un incidente stradale avvenuto oggi a Osnago, il centro della provincia di Lecco in cui il giovane abitava.

Il diciassettenne viaggiava in sella a una motocicletta lungo via Trento quando, oggi verso mezzogiorno, ne aveva perso il controllo, finendo violentemente contro un albero.

Soccorso e ricoverato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, il giovane è stato operato ma poco dopo è deceduto. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta causa dello schianto. (ANSA).