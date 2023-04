Cremonese, Ballardini: 'Per noi una vittoria importante'

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Sorride Davide Ballardini che si gode il primo trionfo in trasferta della sua Cremonese che lascia così alla Sampdoria l'ultimo posto in classifica. Si riaccende la speranza ma il tecnico pensa solo al successo con i blucerchiati: "E' stata una partita equilibrata fra due squadre in difficoltà con da entrambe le parti. E' stata una partita tesa, ti giocavi tanto e penso che nella parte finale la Cremonese fosse fisicamente un po' meglio della Sampdoria, ecco spiegato secondo me il finale così acceso con i nostri due gol.

E' stata davvero una vittoria importante e siamo contenti ma dobbiamo essere più bravi perché bisogna difendere meglio la porta, dobbiamo migliorare da questo punto di vista ma lo sappiamo. Dobbiamo crescere ancora e fare qualcosa di meglio perchè non possiamo concedere certe situazioni agli avversari che invec devono fare più fatica per farci male. Ma lo sappiamo e stiamo lavorare per cercare di migliorare questo aspetto".

Felicissimo poi Leonardo Sernicola che ha deciso il match quando il cronometro segnava il minuto numero 50' del secondo tempo: "Siamo davvero felici perché stavamo attraversando un periodo difficile ma questi tre punti ci danno grande entusiasmo. Il mio gol è davvero qualcosa di assurdo e lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza. Questa vittoria è importante e adesso speriamo che ne arrivino altre per continuare a coltivare il nostro sogno della salvezza. La Sampdoria è una grande squadra e non era facile venire a vincere in questo stadio. Ai tifosi voglio dire solo grazie per il loro sostegno, vengono sempre in tanti in casa ma anche in trasferta: ci danno una forza straordinaria", ha detto ai microfoni di Dazn. (ANSA).