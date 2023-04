Berlusconi: Luigi lascia l'ospedale, "sta meglio"

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Il figlio di Silvio Berlusconi, Luigi, ha lasciato da pochi minuti l'ospedale San Raffaele di Milano. Ai cronisti che gli hanno domandato come stesse il padre, l'ultimogenito dell'ex premier ha risposto "sta meglio, grazie" da dietro il vetro dell'auto, mentre varcava il cancello di via Olgettina 60. Luigi era arrivato in visita poco prima di mezzogiorno. (ANSA).